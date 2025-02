Lanazione.it - Club Arezzo supera Colle di val d’Elsa al quinto set

, 10 febbraio 2025 - La diciassettesima giornata del campionato regionale di Serie C girone A.di valalset. Altro successo per i Botoli che si aggiudicano alset lo scontro al vertice convolley ed inanellano la nona vittoria consecutiva. I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Match che si preannunciava teso ed equilibrato e così è stato, grande spettacolo in campo un po' meno sugli spalti dove la tifoseria senese ha dato brutta prova di se. Primo set è subito una lotta punto a punto, un braccio di ferro che si risolve ai vantaggi dove i Botoli di coach Morelli sono più scaltri ad accaparrarsi i punti decisivi e chiudono per 23-25.