Lidentita.it - Clima politico teso come non mai. Tanti delicati dossier sul tavolo

Leggi su Lidentita.it

Ilda qualche tempo a questa parte è diventato piuttosto pesante, andando ben oltre il suo carattere fisiologico, tanto da sfociare in un’aggressività, se non irrituale, quantomeno non consuetudinaria. La distensione registrata in occasione della risoluzione dello spinoso caso di Cecilia Sala è solo un ricordo che appare ben più remoto di quanto .non mai.sulL'Identità.