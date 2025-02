Thesocialpost.it - Classifica dei giornalisti più popolari sui social: ecco i premiati

Robby Giusti di ThePost: primo per video tra iin Italia e quarto per interazioniLamensile deipiù, elaborata da Sensemakers per Primaonline, ha evidenziato un notevole aumento dell’engagement complessivo, con un +45% nelle interazioni totali raccolte dalla Top15 nel mese di gennaio 2025. In questo scenario spicca un nome in particolare: Robby Giusti di ThePost, che conquista il primato per numero di video views tra tutti idel ranking e il quarto posto per interazioni.Consulta lacompleta su Primaonline https://www.primaonline.it/2025/02/10/432837/-piu--boom-di-interazioni--ancora-gli-sportivi/Un traguardo importante per Robby GiustiGrazie a un incremento del 50% nella sua attività di pubblicazione, frutto del raddoppio delle pubblicazioni a seguito dell’ingresso nella squadra di ThePost, Giusti ha raddoppiato le interazioni rispetto al mese precedente, affermandosi come il giornalista più visto suinel formato video.