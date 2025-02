Laspunta.it - Cisterna, “Rosa è forte”, iniziato il corso di difesa.

Ha preso il via sabato mattina presso il Centro polivalente di San Valentino “”, ildidestinato alle donne organizzato dal Comune diche ha aderito alla proposta dell’Associazione sportiva Fight Club.Un progetto destinato alle donne alle quali viene offerta la possibilità di avere lezioni di tecniche di autoa titolo completamente gratuito. L’iniziativa ha riscosso un notevole gradimento e ad oggi si sono già registrate 48 iscrizioni, che peraltro sono ancora aperte. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 3383615401 e 06.9677752.Le lezioni si terranno sempre il sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12 secondo questo calendario: 8, 15 e 22 febbraio per concludersi l’8 marzo, giornata della festa della donna. Ilè affidato al maestro Lamberto Frasca cintura nera 6° DAN e per l’addestramento saranno operativi otto istruttori.