Ciriani | Bene l’apertura dell’Anm pronti al dialogo La rondine farà primavera?

“Abbiamo molto apprezzato che il primo atto del nuovo presidentesia stato chiedere un incontro con la presidente del Consiglio. Ci è sembrato qualcosa di nuovo rispetto ai toni e alle manifestazioni viste nei giorni scorsi e nelle settimane passate”. Così il ministro Lucaintervistato da La Stampa facendo un punto sul possibile disgelo tra il governo e le toghe negli ultimi tempi sulle barricate. Tutto risolto? Non proprio.parla di un gesto distensivo da parte di Parodi, che oggi intervistato da vari giornali è tornato però a confermare lo sciopero. Poi aggiunge: “Se è solo unache non fao èper davvero è però presto per dirlo”.il gesto distensivo di Parodi, vedremo se è solo unaIn ogni caso la riforma della giustizia non si tocca.