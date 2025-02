Lanazione.it - Circolo delle Cascine, linea verde. In primo piano i tornei giovanili

IlTennis Firenze ha presentato le attività in programma nel 2025. "Siamo ai blocchi di partenza con l’iscrizione ai campionati Fitp - spiega la direttrice sportiva, Sara Mazzetti (nella foto) - che vedranno la presenza di ben 33 squadre del nostrobiancorosso. Record assoluto negli ultimi 20 anni. Squadre composte al 90 per cento da atleti del corpo sociale. Si inizia dai più piccoli con la Red, Orange e Green Cup classe 2020-2016. Si prosegue con gli Under 10 Misto, poi Under 12/14/16 fino all’Under 18 maschile e femminile. Salendo poi alle squadre di serie D, in specifica D1/D2/D3 maschile e femminile, in molti casi anche doppie Serie D2 A e serie D2 B. Da ricordare la serie C maschile e la serie B1 femminile. Spazio anche alle squadre Lady e Veterani fino agli Over 75. Insomma ci sono tutte le età di giocatori e quasi tutti sono soci del Ct Firenze".