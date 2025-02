Iodonna.it - Cinque serate per discutere di tutto e del niente sul Festival, con Anna Dello Russo e Selvaggia Lucarelli ospite fisse

Dopo una pausa dianni, a Sanremo 2025 ritorna finalmente il Dopo, il talk show inventato da Pippo Baudo a inizio anni 90 pere analizzare (le polemiche sono le benvenute) la kermesse musicale. Condotto da Alessandro Cattelan, andrà in onda subito dopo la fine di ogni serata, quindi circa all’1 di notte. Insieme a Cattelan, a commentare look e performance degli artisti, nonché ospiti e co-conduttori, ci saranno. Alessandro Cattelan e Elodie, un “Tuca Tuca” speciale per omaggiare Raffaella Carrà X Leggi anche › I co-conduttori e le co-conduttrici di Sanremo 2025: chi sono gli «amici e colleghi» di Carlo Conti Dopo2025: a che ora inizia e chi sono gli ospiti fissi in studioCome annunciato da Carlo Conti,di Mara Venier a Domenica In la scorsa settimana, tutte ledelfiniranno all’1 di notte.