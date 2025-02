Screenworld.it - CineMind: Diva Futura e il grande sogno del porno

Costruire una lettura psicologica di, il secondo lungometraggio di Giulia Louise Steigerwalt (qui la nostra recensione da Venezia 81), non è un’operazione così semplice. Quando ci addentriamo nel mondo, degli anni che furono, del ruolo della donna e del sesso in generale, si mescolano inevitabilmente diversi piani che si snodano da quello psicologico a sessuologico, passando attraverso una visione sociologica di base necessaria. Il sesso è istinto, pulsione, regola, piacere, potere, seduzione e molto altro ancora.Una parte di vita, reale e fantastica, che affascina, contornata da un alone di tabù che si perpetua da secoli, cambiando da cultura a cultura. Il sesso rappresenta da sempre lo spartiacque fra ciò che è ammissibile e indicibile, giocando tra il pudore e lo sfacciato.