Cinema, al Filming Italy-Los Angeles da Alec Baldwin a Zoe Saldana

Roma, 10 feb. (askanews) – Al via la decima edizione di– Loscreato e diretto da Tiziana Rocca, Agnus Dei, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Losdiretto da Emanuele Amendola, che si terrà dal 19 al 22 febbraio a Los, in collaborazione con APA (Associazione Produttori Audiovisivi), sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia a Lose in collaborazione con ITA (Italian Trade Agency).– Los, oltre a promuovere l’Italia come settografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo, l’internazionalizzazione dei prodotti dell’audiovisivo italiani e supporta le relazioni interculturali tra i vari registi, produttori ed artisti.