Romadailynews.it - Cina: presenta misure per stimolare spesa consumatori, investimenti esteri

Leggi su Romadailynews.it

Il primo ministro cinese Li Qiang oggi ha presieduto una riunione dell’esecutivo del Consiglio di Stato dove sono state delineate leperi consumi interni ed e’ stato approvato un piano d’azione per stabilizzare glinel 2025. La riunione ha esortato a fornire un solido sostegno per aumentare i redditi delle famiglie, promuovere una crescita ragionevole dei salari, ampliare i canali di reddito legati alle proprieta’ e migliorare le capacita’ di consumo. Durante l’incontro e’ stata sottolineata l’importanza di concentrarsi sui settori di consumo con un forte effetto di ricaduta e un ampio potenziale di crescita per sfruttare il potenziale di consumo. Inoltre, e’ stata evidenziata l’importanza di espandere i consumi nei settori della cultura, dello sport e del turismo, di promuovere i consumi nell’industria della neve e del ghiaccio, di sviluppare i consumi del turismo in entrata, e di rafforzare il sostegno al programma di trade-in dei beni di consumo della