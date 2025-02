Romadailynews.it - Cina: migliora gestione telecamere di sicurezza pubblica per protezione privacy

Oggi laha resouna nuova serie di norme per proteggere meglio lapersonale e salvaguardare la. Il primo ministro cinese Li Qiang ha firmato un decreto del Consiglio di Stato per l’emanazione delle norme, che comprendono 34 articoli ed entreranno in vigore il primo aprile. Le norme mirano a disciplinare ladei sistemi video di, a mantenere lae a proteggere lapersonale e i diritti e gli interessi delle informazioni personali, secondo le norme. Agenzia Xinhua