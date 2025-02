Romadailynews.it - Cina: industria di robotica smart registra solida crescita nel 2024

Entro la fine delil numero di imprese del settore diintelligente inaveva raggiunto le 451.700, con un capitale totaleto pari a 6.440 miliardi di yuan (circa 880 miliardi di dollari), secondo l’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato. Il numero di queste imprese e’ cresciuto del 19,39% rispetto alla fine del 2023, dimostrando una costante tendenza all’aumento nello sviluppo del settore in. Quasi l’80% di queste imprese si e’ concentrato in tre settori, ovvero ricerca scientifica e servizi tecnici, trasmissione di informazioni, software e servizi informatici e vendita all’ingrosso e al dettaglio, ha dichiarato l’amministrazione. La regione orientale del Paese, con i suoi distinti vantaggi geografici, unaforza nella ricerca e nello sviluppo e un ecosistemale ben conto, e’ diventata un hub che ospita circa i due terzi delle imprese dell’diintelligente in