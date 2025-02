Romadailynews.it - Cina: concede esenzione visto a gruppi turistici ASEAN a Xishuangbanna

Leggi su Romadailynews.it

Oggi laha presentato una nuova politica di allentamento dei visti, consentendo aiprovenienti dai Paesidi visitare senzae per un massimo di sei giorni, una popolare destinazione turistica nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. Quest’iniziativa mira a stimolare il turismo nel sud-ovest della. Dovrebbe inoltre espandere l’apertura, promuovere gli scambi di personale e contribuire ad approfondire il partenariato strategico globale, ha dichiarato in un comunicato l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione (NIA). La NIA ha aggiunto che iprovenienti dai Paesiorganizzati dalle agenzie di viaggio cinesi possono entrare aattraverso loGasa International Airport, il porto ferroviario di Mohan e il porto autostradale di Mohan.