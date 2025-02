Romadailynews.it - Cina: campagna permuta beni di consumo procede a pieno ritmo durante la Festa di primavera

I consumatori cinesi hanno approfittato delladidel Paese, che coprecome telefoni cellulari, elettrodomestici e automobili,la recente vacanza delladi, con un aumento delle vendite di telefoni cellulari del 182% su base annua, come mostrato dai dati ufficiali diffusi oggi. Il volume delle vendite condi automobili, elettrodomestici, mobili e prodotti digitali ha raggiunto 8,6 milioni di unita’il periodo festivo, dal 28 gennaio al 4 febbraio, con vendite totali superiori a 31 miliardi di yuan (circa 4,32 miliardi di dollari), secondo la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.ladi, regioni a livello provinciale come Pechino, Jiangsu, Zhejiang, Henan, Hubei e Guangdong hanno tutte superato 1,5 miliardi di yuan in vendite con, classificandosi tra le meglio performanti a livello nazionale.