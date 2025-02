Romadailynews.it - Cina: +20 mln consumatori chiedono sussidi per trade-in di prodotti elettronici

Oltre 20 milioni dihanno fatto richiesta per ottenere iper il-in diin, da quando, tre settimane fa, il governo ha avviato il programma a favore dei consumi, hanno mostrato ieri i dati del ministero del Commercio. Secondo il ministero, fino a sabato circa 20,09 milioni diavevano presentato domanda diper l’acquisto di 25,41 milioni di unita’ di, come i cellulari. Laha iniziato a offrireper il-in dia partire dal 20 gennaio, mentre ampliava il campo di applicazione del programma con l’obiettivo di stimolare ulteriormente i consumi, un programma che offre aifino a 500 yuan (circa 69,7 dollari) al pezzo per l’acquisto didigitali.