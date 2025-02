Bergamonews.it - Cimitero Monumentale, prosegue il servizio di trasporto gratuito dei cittadini all’interno

Leggi su Bergamonews.it

È stata approvata in Giunta la delibera che consente di proseguire per un anno ildidei visitatorideldi Bergamo.L’iniziativa è possibile grazie all’accordo con l’Associazione Mesa Popular ODV che mette a disposizione due addetti volontari il martedì mattina, dalle 9.00 alle 12.00, alla guida del mezzo fornito dal Comune di Bergamo.“La volontà dell’Amministrazione Comunale è stata quella di garantire la continuità delinterno al, riconoscendone l’importanza per ie per i visitatori abituali – Racconta l’assessore ai servizi cimiteriali Giacomo Angeloni – Era stato già approvato nel 2023 un primo accordo con l’Associazione che garantiva allora anche il mezzo. Oggi, grazie alla collaborazione tra assessorati, abbiamo trovato un veicolo a sette posti del Comune per il quale Mesa Popular garantirà la presenza del conducente una volta alla settimana, in cambio di spazi cimiteriali destinati alla custodia di beni materiali di vario genere, da destinare alle popolazioni balcaniche più bisognose assistite dall’associazione stessa”.