Cimitero di bufalotti scoperto nel Casertano: sepolte 22 carcasse

Tempo di lettura: < 1 minutoUndiè statoe sequestrato dai Carabinieri Forestali a Sant’Angelo d’Alife, comune dell’Alto-, in una zona agricola a non molta distanza dal fiume Volturno. I militari sono intervenuti su richiesta telefonica del servizio veterinario dell’Asl di Caserta, accertando che in un fosso c’erano 22di vitelli bufalini, tra scheletri ed ossa. I carabinieri hanno poi avvisato il sindaco nel suo ruolo di Autorità sanitaria locale; l’amministratore è quindi intervenuto facendo installare una recinzione metallica per impedire l’accesso al sito, ed evitare così possibili problemi di diffusione di malattie infettive da parte di animali selvatici presenti in zona. Le indagini proseguono per risalire agli autori dello smaltimento illecito.