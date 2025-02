Sport.quotidiano.net - Ciclismo, un premio a Renato Masini da 60 anni nell'Aquila

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sesto Fiorentino,10 febbraio 2025 - Al monastero di Santa Lucia alla Castellina poco sopra Sesto Fiorentino, sede del Centro Spirituale dele del Museo Filotex, si è tenuto il raduno annuale del Club GlorieToscano (attuale presidente è l’ex campione fiorentino Roberto Poggiali), ideato e promosso da Giuliano Passignani 37fa. La festa grazie alla collaborazione di Luca Limberti, Alessandro Troni, Giacinto Gelli e degli stessi Padri Carmelitani. Tra i presenti alcuni ex campioni del pedale come Franco Bitossi e il presidente del Comitato Regionale Toscana Luca Menichetti. Al termine della Santa Messa sono stati premiati il fiorentinodirigente da 60della società sportivadi Ponte a Ema, lo junior Fabio Del Medico, campione del mondo e italiano su pista nel 2024, l’ex professionista Daniele Tinchella, Lisa Bartali nipote del grande campione fiorentino, i giornalisti Elena Forzoni e Stefano Fiori, mentre ilalla memoria è stato consegnato ai familiari di Carlo Alberto Calamandrei per tantiappassionato dirigente della AICS di Firenze.