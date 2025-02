Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Pogacar si allena nella Foresta di Arenberg: Parigi-Roubaix in vista?

Roma, 10 febbraio 2025 - Con Tadej, che sia in gara o fuori, le sorprese sono sempre dietro l'angolo: la prima era arrivata qualche giorno fa insieme all'apertura, almeno parziale all'ipotesi Giro d'Italia 2025, con la scelta del ballottaggio tuttora in corso con la Vuelta 2025 rimandata a dopo la stagione delle Classiche. La seconda sorpresa potrebbe attenere proprio a questo ambito e l'indizio lo fornisce proprio lo sloveno, mostrando sui propri canali social i video di una sessione dimento sulle strade della. L'mento didiLe immagini dello sloveno, sempre rigorosamente in maglia iridata, intento a scorrazzare sulle pietre delladi, uno dei tratti più suggestivi (e pericolosi) dell'Inferno del Nord, non potevano passare inosservate.