Ciclismo, 50 anni di successi e passione per il Gruppo Stabbia

di Cerreto Guidi, 10 febbraio 2025 - Mezzo secolo die di, con 218 vittorie, un titolo europeo juniores con Bettiol, due titoli italiani (Antonini nel 2007 e il compianto Orsani nel 2009), tre volte il Giro della Lunigiana e il Trittico Veneto, due Tour de l’Ain in Francia, sei titoli toscani su pista, sei atleti che hanno raggiunto i professionisti Antonini, Bettiol, Antonio Nibali, Albanese, Filippo Magli e Ludovico Crescioli, le gare organizzate e la maglia azzurra della Nazionale indossata da vari atleti. In sintesi questa la storia dei 50dellofesteggiati al Circolo 23 Agosto in una magnifica serata arricchita da musica e spettacolo, con il noto attore e imitatore David Pratelli. Il presidente Luciano Benvenuti (uno dei fondatori nel 1974 della società) ha ricordato i dirigenti scomparsi, gli sponsor, gli atleti che hanno indossato la maglia, i loro genitori.