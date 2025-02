Cia appello agli europarlamentari | Alt alle etichette allarmistiche Il vino non nuoce gravemente alla salute

Leggi su Ildenaro.it

“Riteniamo puramente ideologico imporre sulledella dicitura “”, come pure l’aumento delle elevate imposte sul suo consumo”, così il presidente di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, commenta la proposta contenuta nello Staff working document pubblicato dDirezione generale per lae la sicurezza alimentare lo scorso 4 febbraio. “Un attacco della Commissione Ue al settore che dà lavoro a 1,3 mln di persone lungo la filiera, che non ci sembra in discontinuità rispettopolitiche precedenti, malgrado le tante assicurazioni sulla volontà di tutela del mondo agricolo”, continua Fini.Cia ricorda che il mondo scientifico affronta da molti decenni il tema del rapporto traed è assodato da autorevoli studiosi che il consumo moderato sia protettivo contro lo sviluppo di malattie coronariche e di patologie associate allo stress ossidativo.