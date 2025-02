Ilrestodelcarlino.it - Ci pensa ancora Cordella. La Jesina non si ferma

NA 1 BARBARA MONSERRA 0 NA: Gasparoni, Di Gennaro (32’ st Monteverde), Borocci, Scoccimarro, Marengo, Zagaglia, A. Massei, Paradisi (43’ st Myrtollari),, Nacciarriti (46 st Gagliardini), F. Massei (30’ st Owona), All. Mirco Omiccioli BARBARA MONSERRA: Pigliapoco, Coltorti, Spezie, Carbone, Omenetti (41’ st Petronilli), Lenci (35’ st Gnahe), Morsucci, Zoppi, Bodje Kimou (19’ st Brega), Serpicelli (19’ st Ubertini), Castignani. All. Antonello Mancini Arbitro: Cittadini di Macerata Reti: 40’ stNote – 250 spettatori. Calci d’angolo 10 a 0 per la. Ammoniti: Zagaglia, Borocci, Omenetti, Carbone. Continua la rincorsa dei leoncelli alla capolista Fermignano e condel secondo posto in graduatoria dopo il sofferto quanto meritato successo maturato ieri grazie al gol del solito: onore al merito di un Barbara Monserra costretto a cedere le armi dopo strenua difesa.