Ci ha lasciato . Francesco Beltrami, anima del Due Ponti

Una triste notizia ha colpito il mondo del calcio giovanile carpigiano. All’età di 79 è scomparso, figura storica della società Adc Dueche lui stesso ha guidato per quasi 30 anni: "Quando abbiamo ricevuto la notizia, non volevamo crederci e siamo rimasti tutti scioccati - ha raccontato il presidente attuale, Silvio Esposito - qualche anno fa sono subentrato al suo posto ma lui è rimasto sempre al nostro fianco. In sua memoria, vogliamo organizzare un memorial". Domani alle 10,30, l’ultimo saluto, a cura delle onoranze Ferrari Alberto, alla chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano. Alessandro Troncone