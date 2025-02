Iodonna.it - Chissà se salirà sull'Ariston con il tutore

Leggi su Iodonna.it

Sanremo 2025 non è iniziato nel migliore dei modi per Francesca Michielin. La cantante, tra i big del Festival, è caduta dalle scale del teatrodurante le prove. Il risultato? Una gamba destra che l’artista ha mostrato sui social condividendo la sua dissavventura con i follower. Francesca Michielin a Sanremo 2025: «Ho scritto una canzone liberatoria» X Francesca Michielin a Sanremo 2025Si chiama Fango in Paradiso il brano che la cantante presenta al Festival di Sanremo 2025.