Chiara Ferragni parla per la prima volta di Giovanni Tronchetti Provera: "Sono felice, con Fedez non tornerei mai"

per ladiper ladella relazione cone lancia una frecciatina nei confronti del suo ex marito.Volata in Spagna per assistere ai Premi Goya, l’influencer ha dito a Hola!: “Ho una relazione.molto molto. È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno, spero continueremo così”.E alla domanda se tornerebbe con il suo ex,ha risposto senza mezzi termini: “No, con, no, no. Nonmai più da lui. Addio, arrivederci”.Intercettata di recente da Striscia La Notizia, l’influencer aveva già dito: “Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione”.L’imprenditrice digitale, inoltre, è stata protagonista di un lungo sfogo social dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona secondo cuiavrebbe avuto un’amante lungo tutta la durata del matrimonio con