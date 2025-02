Metropolitanmagazine.it - Chiara Ferragni, il veto clamoroso dei Tronchetti Provera

ha trascorso l’ultimo weekend in Spagna, ospite dei Goya Award di Granada e ne ha approfittato per parlare pubblicamente (per la prima volta) del suo nuovo amore. Non ha citato esplicitamente il nome di Giovanni, ma le sue dizioni sono bastate e avanzate. “Sono in una relazione”, ha ammesso l’influencer, “sono molto, molto felice. È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno, spero che continueremo così”.A Granada, ha parlato con i media locali della sua relazione con l’imprenditore Giovanni. «Ho una relazione. Sono molto, molto felice, avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui», ha detto al giornale Hola!. «È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno, spero che continueremo così», ha aggiunto l’influencer. Con l’ex marito Fedez, l’imprenditrice digitale ha fatto sapere di essere sollevata di aver chiuso: «No, non tornerei mai più con lui», ha ribadito.