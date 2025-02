Ilgiorno.it - Chiara Ferragni e l’accordo col Codacons. L’influencer versa 200mila euro al Progetto Ruth di Caritas Italiana

Milano, 10 febbraio 2025 – Nell'ambito dell'accordo transattivo concluso tra, da un lato, ee Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi, dall'altro lato,rinviata a giudizio per truffa aggravata per la vicenda del pandoro rosa, ha effettuato a titolo personale una donazione di 200.000da destinarsi a sostegno del '' (e di attività ad esso collegate) di. Ilsi inserisce all'interno del protocollo d'intesa sul 'Microcredito di libertà - Protocollo di Microcredito per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza' per favorire l'emancipazione delle donne, vittime di violenza maschile, da forme di sudditanza economica, che la Convenzione del Consiglio d'pa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 (Convenzione di Istanbul) e quipara alle forme di violenza fisica, sessuale e psicologica.