Chiara Ferragni e la verità sulla gravidanza in un video postato sui social

e lain unsuiha rivelato perché tutti nelle scorse settimane pensavano fosse incinta e cosa si nascondeva dietro le voci di una sua possibile.L’influencer, infatti, era stata paparazzata dal settimanale Oggi mentre entrava nella clinica ostetrica Mangiagalli di Milano, la stessa in cui nell’aprile 2021 era venuta alla luce Vittoria, la seconda figlia nata dal matrimonio – ormai finito – trae Fedez.“Scortata dalle guardie del corpo, l’imprenditrice digitale si sarebbe trattenuta all’interno della clinica per oltre un’ora” si leggeva sul giornale.La stessaera stata costretta a smentire attraverso una nota inviata a Dagospia: “Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta.