Donnapop.it - Chiara Ferragni è incinta? Avvistata in una clinica di ostetricia, ecco perché si trovava lì

Leggi su Donnapop.it

? Nei mesi scorsi, l’influencer di Cremona è stata paparazzata dal settimanale Oggi allaMangiagalli di Milano, la stessa in cui è nata la sua secondogenita Vittoria.Proprio il magazine, ricordando questo dettaglio, sottolineava che la struttura sanitaria in questione sia specializzata in ginecologia,e neonatologia: “La stessa dove ad aprile del 2021 ha dato alla luce sua figlia Vittoria. Secondo i ben informati pare che lei là dentro ci sia stata circa un’ora. Cosa ci faceva in quella?“.Nelle scorse settimane, poi, si è tornati a parlare della possibilità che una delle sorellefosse, senza però alimentare il dubbio che si trattasse proprio di. E in effetti, a essere in gravidanza è sua sorella minore Francesca, che sta per avere il suo secondo figlio.