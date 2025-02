Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni dona 200mila euro al Progetto Ruth per favorire l’emancipazione delle donne

Tra un nuovo amore e la necessità di gestire i suoi affariprosegue nel percorso per mettere una pietra sopra ai contenziosi innescati dai casiUova e del pandoro e per cui sarà processata per truffa aggravata. L’imprenditrice ha effettuato a titolo personale unazione di 200.000da destinarsi a sostegno del(e di attività ad esso collegate) di Caritas Italiana. Una decisione che rientra nell’ambito dell’accordo transattivo concluso tra, da un lato, Codacons e Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi e, dall’altro lato, l’influencer. Il ritiro della querela da parteassociazioni e l’assenza di parti civili tornerebbe molto utile alla difesa.Ilsi inserisce all’interno del protocollo d’intesa sul ‘Microcredito di libertà – Protocollo di Microcredito pereconomicache hanno subito violenza per, vittime di violenza maschile, da forme di sudditanza economica, che la Convenzione del Consiglio d’pa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confrontie la violenza domestica del 2011 (Convenzione di Istanbul) equipara alle forme di violenza fisica, sessuale e psicologica.