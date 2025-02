Amica.it - Chiamo io chiami tu? Lancôme chiama Gaia Gozzi

Leggi su Amica.it

iotu è il singolo che debutterà a Sanremo 2025: voce e parole di. La cantautrice italiana, con cittadinanza brasiliana, 27 anni, però ha già ricevuto una primata ufficiale: da. Il brand francese di skincare e make up l’ha scelta come nuova Local Ambassador. A poche ore dalla prima serata in diretta dal Teatro Ariston,si unisce alla famiglia, portando con sé il suo stile inconfondibile e l’inconfondibile voce, la sua carriera talentuosa e la sua bellezza autentica. E poi, l’energia contagiosa, la capacità di fondere italiano e portoghese.iotu?come sua Local AmbassadorDurante il suo terzo Sanremo (il primo è stato nel 2021 in gara con Cuore Amaro e il secondo, nel 2024, per la serata delle cover),gareggerà coniotu, primo tassello del nuovo album rosa dei venti, in uscita il 21 marzo 2025.