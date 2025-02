Quicomo.it - Chi sono i due escursionisti dispersi sulla Grignetta: individuato uno dei cellulari

Erano partiti all'alba di sabato 8 febbraio per un'escursione verso la cima della Grigna meridionale, poi dal pomeriggio stesso è scattato l'allarme per il non rientro, date anche le condizioni meteo sfavorevoli: nevicava e il vento, sulle cime, soffiava forte. Ieri pomeriggio 9 febbraio il.