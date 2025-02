Quotidiano.net - Chi sono i cantanti di Sanremo 2025: la lista con foto, nomi e qualche curiosità

, 10 febbraio– Il pubblico è in trepidante attesa di vederli calcare il palco dell’Ariston e di ascoltare i loro brani. Di chi stiamo parlando? Deicosiddetti ‘big’ che saranno in gara al 75esimo Festival didall’11 al 15 febbraio. Ecco di chi si tratta. Achille Lauro Achille Lauro nelsarà al suo quartoin gara (ha già partecipato nel 2019, nel 2020 e nel 2022) ma al suo quinto totale se consideriamo che nel 2021 è stato ospite fisso di Amadeus e Fiorello con le sue performance definite dei veri e propri “quadri”. Dissacrante, irriverente, provocatorio, nel 2022 ha anche rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest. Bresh All’anagrafe Andrea Emanuele Brasi, classe 1996, Bresh è un rapper che partecipa nelper la prima volta in gara al Festival in gara.