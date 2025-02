Oasport.it - Chi parteciperà alla combinata dei Mondiali? Tra conferme e rinunce. Suggestione Odermatt, l’Italia spera in Paris-Vinatzer?

Tra martedì 11 (con le donne) e mercoledì 12 febbraio (con gli uomini) andranno in scena le combinate a coppie dei Campionatidi sci alpino 2025, in corso di svolgimento sulle nevi austriache di Saalbach. Si tratta di un format inedito nel programma di una rassegna iridata, che verrà utilizzato dai vari Paesi anche come prova generale in vista delle gare olimpiche di Milano Cortina 2026.Tanti big del Circo Bianco si cimenteranno in questa nuova competizione, anche se non mancheranno comunque alcunesoprattutto per chi ambisce a salire sul podio nel gigante dei(previsto due giorni dopo lasia al maschile che al femminile). In tal senso non stupisce l’assenza di Federica Brignone, tra l’altro non troppo competitiva sulla pista ‘Ulli Maier’ in discesa, mentre è un po’ più sorprendente la rinuncia di Sofia Goggia.