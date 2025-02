Cultweb.it - Chi era Tom Robbins, lo scrittore della controcultura che ispirò Gus Van Saant

Tom, autore di cultoletteratura americana, è morto all’età di 92 anni. Conosciuto per il suo stile irriverente e surreale, ha saputo raccontare lacon ironia e profondità. Le sue storie, piene di personaggi stravaganti e situazioni al limite del fantastico, hanno influenzato generazioni di lettori.è stato celebrato come “lopiù pericoloso del mondo” e inserito tra i 100 migliori autori del XX secolo dalla rivista Writer’s Digest.Uma Thurman in Cowgirl – Il nuovo sesso (fonte: Penta)Nato il 22 luglio 1932 a Blowing Rock, nella Carolina del Nord,ha manifestato il desiderio di diventaregià a cinque anni. Cresciuto in una famiglia profondamente religiosa, ha studiato giornalismo alla Washington and Lee University, dove ha collaborato con Tom Wolfe.