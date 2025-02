Fanpage.it - Chi era Marco Contessi, morto a 39 anni in un incidente a Brescia: l’altro conducente era drogato e senza patente

Leggi su Fanpage.it

L'impatto frontale nella galleria Colpiano sulla Sp510 all'altezza di Marone () non ha lasciato scampo al 39enne, che da pochi mesi era diventato papà per la terza volta. Grave la compagna seduta al suo fianco. L'altro, arrestato per omicidio stradale, non aveva mai conseguito la