Chi è Paula White, la donna a capo dell'Ufficio della Fede della Casa Bianca

Venerdì Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per istituire nuovamente l’Ufficiopresso la. L’ufficio opererà all’interno del consiglio di Politica Interna e sarà guidato dalla pastora evangelica, incaricata di collaborare con leader religiosi e comunitari. La missione principalesarà quella di individuare strategie per «difendere la libertà religiosa» e «combattere l’antisemitismo e l’anticristianesimo», si legge in una nota. Inoltre, si occuperà di favorire l’accesso delle organizzazioni religiose ai finanziamenti pubblici e promuovere collaborazioni con il settore privato per incrementare donazioni e incentivi fiscali. L’ufficio si coordinerà con la procuratrice generale Pam Bondi, che Trump ha detto che sarebbe stata nominata adi una task force per «sradicare i pregiudizi anticristiani».