Chi è il nuovo presidente dell' Anm Cesare Parodi

Il'Anm è un volto storicoa magistratura inquirente torinese., 63 anni da compiere (è nato a Torino il 28 maggio 1962), sposato, ha indossato la toga nel 1990 e nell'anno successivo ha preso servizio nella sua città di origine, prima nella procura presso la pretura e poi, nel 1999, nella procura ordinaria presso il tribunale. Nel 2017 è diventato procuratore aggiunto con il compito di coordinare il pool fasce deboli, il folto gruppo di pm specializzato nel contrasto ai reati da codice rosso. Per quel che riguarda l'associazionismo è legato a Magistratura Indipendente. Fra gli slogan con cui sostenne una sua candidatura di qualche anno fa figurano gli inviti a votarlo "se le tue idee politiche ti sono altrettanto carea riservatezza e terzietà che il nostro ruolo ci impone", dove la "riservatezza" si può anche intendere come il silenzio-stampa che di norma accompagna le sue inchieste, e "se non sei interessato a dare lezioni di democrazia agli altri, ma non sei disposto a accettare quelle che altri pensano di potere dispensare".