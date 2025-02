Cultweb.it - Chi è Egea Haffner la bambina con la valigia la cui foto è il simbolo della tragedia delle Foibe

Leggi su Cultweb.it

è diventata il voltodell’esodo giuliano-dalmata, unapagine più dolorosestoria italiana del Novecento. La sua immagine, unacon lo sguardo smarrito e unain mano, ha immortalato il dramma di migliaia di italianiVenezia Giulia, dell’Istria eDalmazia, costretti a lasciare le proprie case in seguito all’assegnazione di quei territori alla Jugoslavia, al termineSeconda Guerra Mondiale. La sua storia, narrata in prima persona nel libro “Lacon la”, scritto con Gigliola Alvisi per Piemme, diventa l’omonimo docufilm che questa sera sarà trasmesso in prima serata su Rai1. Tutto parte da unamemorabile. Nel 1946, a Pola,fugrafata con una piccolanumerata 30.001. Quello scatto è divenuto un’icona dell’esodo giuliano-dalmata.