Chi dovrebbero essere i favoriti per vincere il Super Bowl LX?

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-10 22:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Siamo rimossi meno di 24 ore dalLIX e alcuni fan della NFL sono già passati alla stagione 2025-26.IlLX si svolgerà a Santa Clara, in California, l’8 febbraio 2026, e ci sono già alcune squadre checonsiderate favorite per apparire in quella partita. I Philadelphia Eagles sembrano pronti a fare un’altra corsa al Lombardi Trophy. Sebbene abbiano subito un beatdown, i capi sono sempre una minaccia perilfintanto che Patrick Mahomes e Andy Reid stanno insieme.Con i franchising già in attesa delLX, determiniamo le quattro squadre che molto probabilmente appariranno nel grande gioco del prossimo anno.