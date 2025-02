Zonawrestling.net - Chelsea Green: “Tiffany è molto talentuosa, desidero una rivalità con lei”

Come ormai tutti sappiamoStratton è una delle atlete più promettenti del panorama WWE. Dopo aver fatto il suo debutto in quel di NXT nel 2021, la Stratton è infatti riuscita in pochissimo tempo a conquistare quasi tutti i titoli più importanti della federazione, lasciando a bocca aperta molte superstar e diventandorichiesta come rivale.Durante una puntata di Busted Open Radio, la campionessa degli Stati uniti,, ha espresso il forte desiderio di aprire unacon la Stratton, elogiandola per le sue caratteristiche atletiche nel ring.“Ho assolutamente bisogno di unacon Tiffy. Non so chi dovrebbe essere la ‘buona’ e la ‘cattiva’ della situazione, ma non mi importa. Lei è così, e adoro il fatto che sia un prodotto WWE al 100%.