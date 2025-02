Liberoquotidiano.it - "Check completo", "Ehm, per me no". Como-Juve, il clamoroso audio del Var: il caso diventa enorme

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il solito Kolo Muani ha permesso alladi passare sul campo del, segnando nel finale il rigore che ha portato i tre punti ai bianconeri. La discussione però è tutta sul presunto fallo di mano di Gatti, dopo l'affondo di Douvikas. Niente rigore concesso ai lariani e così Cesc Fabregas è andato su tutte le furie. Si è trattato di una azione che ha messo la stessa sala Var in una situazione paradossale con una netta lettura da parte dell'Avar Maggioni – per cui ci poteva stare il penalty – e Guida che alla fine decreta la sentenza: "completato, per me è no". Gli addetti alla revisione alla fine erano in evidente contrasto tra loro, con una analisi totalmente distante su come sanzionare l'intervento in oggetto. L'episodio è avvenuto minuto 81 sul risultato di parità, prima che i bianconeri segnassero nel finale.