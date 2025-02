Dilei.it - Che Tempo Che Fa, le pagelle del 9 febbraio: Carlo Conti lascia l’amaro in bocca (5), Bill Gates stupisce (7)

Una grande puntata quella andata in onda domenica 9per CheChe Fa. Lo storico talk show condotto da Fabio Fazio e Filippa Lagerback ha accolto in studio uno degli imprenditori più importanti al mondo:, per parlare di scienza e di un bambino davvero speciale. Neppur CheChe Fa, tuttavia, si sottrae alla febbre di Sanremo e l’ospite più atteso della serata è stato il direttore artistico, che ha rivelato qualche curiosità su quel che ci attenderà la prossima settimana sul palco dell’Ariston.Grande assente Luciana Littizzetto, costretta in un letto d’ospedale a causa di una pancreatite acuta. Lucianina, però, sta già meglio e, in collegamento telefonico, ha annunciato l’imminente ritorno., il bimbo dietro il genio. Voto: 7In collegamento oltreoceano, dalla città di Seattle, negli Stati Uniti, è tornato ospite di Fabio Fazio il patron di Microsoft