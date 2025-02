Oasport.it - Che settimana per short track e skicross

Elisa CONFORTOLA, Simone DEROMEDIS e Pietro SIGHEL interverranno in diretta nell’undicesima puntata di Salotto Bianco, trasmissionele incentrata sulle discipline olimpiche invernali. L’appuntamento odierno sarà incentrato sulle gare della Coppa del Mondo di ski-cross andate in scena in Val di Fassa e sull’imminente tappa del World Tour di, che si terrà presso il Forum di Assago tra venerdì e domenica. Come d’abitudine, Dario Puppo e Massimiliano Ambesi disquisiranno riguardo le competizioni disputate nell’ultima, senza dimenticare i Campionati mondiali di biathlon ormai alle porte. Salotto Bianco andrà in onda sul canale Youtube di OA Sport a partire dalle 20:30 (https://www.youtube.com/@OAsportTV/featured) Sarà possibile formulare domande in diretta.