Ilnapolista.it - Che imbarazzo Ronaldo che si ostina a dirci che lui è il migliore, è sgradevole (El Paìs)

Leggi su Ilnapolista.it

“Il fatto che Cristianonon frequenti i giornalisti se non per includerli nella sua famiglia mi ricorda il rapporto agitato e ostile di Luis Enrique con la stampa, con la quale è sempre in disaccordo finché all’improvviso non piazza delle telecamere nel suo spogliatoio e lascia che registrino le sue conversazioni più private”. Ma, scrive Manuel Jabois su Elriferendosi alla lunghissima e spettacolare intervista a Cristianosu La Sexta, “Cristiano fa sempre un titolo, un ottimo titolo, e poi più niente, il solito boccone delle superstar che non si permettono di tralasciare un capello”.E insomma, scrive, “ci sono due modi per intervistarlo: Cristiano vuole venderci qualcosa e chiede domande in anticipo, oppure l’intervistatore lo contraddice quando Cristiano critica se stesso”.