Che cos’è la Snow Moon la Luna piena di febbraio che arriva prima di San Valentino

Laè il fenomenore che illumina le notti dicon la sua luce intensa. Il nome deriva dalle abbondanti nevicate tipiche del mese nell’emisfero settentrionale. Conosciuta anche come Bald Eagle, Bear, Bony, Groundhog, Hungrye Raccoon, questaè un momento di riflessione e cambiamento interiore. Nel 2025, sarà particolarmente speciale poiché il 12raggiungerà il suo massimo splendore, appena due giornidi San, aggiungendo un tocco di magia alla festa degli innamorati.su paesaggio con neve (fonte: Pexels)Il picco luminoso dellasarà alle 8:35 ET (14:35 ora italiana) del 12, ma a quell’ora sarà sotto l’orizzonte. Per una visione ottimale, il momento migliore per ammirarla sarà la sera dell’11o subito dopo il tramonto del 12.