Oasport.it - Che cos’è la combinata a squadre ai Mondiali di sci alpino e come funziona

Leggi su Oasport.it

Elena Curtoni/Martina Peterlini, Nicol Delago/Marta Rossetti e Laura Pirovano/Giorgia Collomb: saranno queste le tre coppie azzurre in gara domani, martedì 11 febbraio, nellafemminile, mentre non sono ancora state rese note le coppie italiane al via nella gara maschile in programma mercoledì 12.Ai2025 di scidi Saalbach, in Austria, si assegneranno per la prima volta i titoli in queste due specialità, che non si sono mai disputate nella stagione di Coppa del Mondo: si tratta di una prova generale in vista dei Giochi del prossimo anno.La?, infatti, sarà presente anche alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove sostituirà laalpina individuale: sia per gli uomini che per le donne ogni team sarà composto da due elementi, discesista e slalomista.