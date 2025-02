Che cosa è l’Ufficio della Fede che ha inaugurato Donald Trump e a cosa serve

Leggi su Open.online

Un ufficioè stato creato dal presidente degli Stati Uniti. Per guidarlo ha chiamato Paula White, telepredicatrice, da anni sua fida consigliera spirituale. White sostiene di aver visto Dio nel 1984, sostiene anche che la ricchezza è una benedizione che arriva a chi èle e che mettersi controequivale a mettersi contro a nostro Signore. Presidente del comitato consultivo evangelico per la campagna didel 2016 White lo ha seguito anche per l’ultima corsa alla Casa Bianca. Ha abbracciato le sue politiche anti immigrazione (anche sui minori stranieri). Ed è una figura controversa, dato che il suo ministero Without Walls International Church è stato oggetto di un’indagine del Senate Finance Committee nel 2007-2011. L’indagine rivelò che White e il suo ex marito utilizzarono fondi esenti da tasse provenienti dalla loro chiesa per spendere in un anno 900mila dollari per una villa, mentre ai membriloro famiglia sono stati versati più di un milione di dollari di stipendi.