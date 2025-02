Ilnapolista.it - Che bella la FA Cup senza Var, puoi festeggiare un gol sicuro che sia gol (Telegraph)

Leggi su Ilnapolista.it

Sam Green è andato per ila vedersi una partita di FA Cup con suo figlio, Brighton-Chelsea. “Un tuffo nel passato”, l’ha definito in accezione totalmente positiva. “Una forma di intrattenimento più semplice: biglietti più economici, più tifosi ospiti e, almeno fino al quinto turno, niente Var”.“La mancanza del Var non ci è nemmeno passata per la testa finché il grande schermo non ha mostrato la replica del pareggio di Georginio Rutter al 12? e tutti hanno tirato un sospiro di sollievo perché nessuno era in fuorigioco. Al che il tizio grosso seduto di fronte a me si è alzato e ha annunciato allegramente: “Niente Var in Coppa!”.E così “i tifosi del Brighton non hanno dovuto aspettare con ansia il video check quando Georginio Rutter ha pareggiato per i padroni di casa”. Che poteva anche essere annullato, ma visto che la Var non c’era amen.