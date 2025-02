Sport.quotidiano.net - Champions, Motta: “Obiettivo ottavi di finale, servirà grande prestazione"

Torino, 10 febbraio 2025 – Si fa sul serio. Sbagliare è vietato. Partono martedì i playoff diLeague che qualificheranno otto squadre aglidi, dove attendono le prime otto della classifica a girone unico che si sono guadagnate la possibilità di giocare due partite in meno. Sedici squadre, otto partite tra andata e ritorno per evitare l’eliminazione e andare avanti. La Juve andrà in scena con l’andata all’Allianz Stadium contro i campioni di Olanda del Psv, che però sono stati raggiunti in classifica dall’Ajax e vivono un periodo poco brillante con troppi pareggi nell’ultimo periodo. Resta comunque una squadra di qualità e da non sottovalutare, soprattutto perché si giocherà il ritorno in Olanda. Tornata fondamentale per le tre italiane in campo (Juve, Milan e Atalanta) per portare tre squadre aglie provare a rimpolpare il ranking nel percorso a eliminazione diretta.